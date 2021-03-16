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Клавдія Дрозд розповіла про новий серіал «Авантюра на двох»

16.03.2021

Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 3 і 4 серії серіалу «Авантюра на двох». Одна з головних актрис серіалу Клавдія Дрозд розповіла про свою роль і сам фільм «Авантюра на двох».

Марина працює фінансисткою  і вважає, що їй судилося стати черницею, тому «всілякими дурницями», у тому числі стосунками з чоловіками, не цікавиться, особливо після того, як два роки тому зірвалося її весілля. Актриса Клавдія Дрозд, яка зіграла роль Марини, розповіла цікаві факти про свого персонажа і сюжет серіалу.

«Мій персонаж не мислить категоріями грошей. Для неї людина ― це найголовніше. Любов, повага, люди. І, якщо чесно, я ― досвідчений глядач, мені потрібно прочитати сценарій кілька разів для того, щоб зрозуміти картинку. І цей серіал цікавий, тому що це комедія. З комедією завжди найцікавіше працювати, адже в тебе більше можливостей».

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