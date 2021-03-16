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Клавдия Дрозд рассказала о новом сериале «Авантюра на двоих»

16.03.2021

Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 3 и 4 серии сериала «Авантюра на двоих». Одна из главных актрис сериала Клавдия Дрозд рассказала о своей роли и самом фильме «Авантюра на двоих».

Марина работает финансисткой и считает, что ей суждено стать монахиней, поэтому «всевозможными глупостями», в том числе отношениями с мужчинами, не интересуется, особенно после того, как два года назад сорвалась ее свадьба. Актриса Клавдия Дрозд, которая сыграла роль Марины, рассказала интересные факты о своем персонаже и сюжете сериала. 

«Мой персонаж не мыслит категориями денег. Для нее человек  — это самое главное. Любовь, уважение, люди. И, если честно, я — искушенный зритель, мне нужно прочитать сценарий несколько раз для того, чтобы понять картинку. И этот сериал интересен, потому что это комедия. С комедией всегда интереснее всего работать, ведь у тебя больше возможностей». 

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