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«Авантюра на двох»: анонс 3–4 серій

16.03.2021

Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 3 і 4 серії серіалу «Авантюра на двох». Читайте анонс 3–4 серій серіалу «Авантюра на двох» просто зараз!

Софія долучає Сашу до роботи в «Чорноморському виноробі». Під час наради він стає свідком конфлікту між Мариною і її дядьком Федором. Федір повідомляє родині, що Саша Пушкін ― шахрай, якого не раз затримувала поліція. Але Софію зворушує історія вихованця дитбудинку, і бабуся стає на захист «онука».

Марина і Саша стають ближчими, але її довіра до нього пропадає, коли дівчина дізнається, що Саша здав у ломбард речі, які йому подарували на день народження, в тому числі батьків годинник…

Режисер: Микола Пеліхов.

У ролях: Олена Хохлаткіна, Андрій Федінчик, Клавдія Дрозд, Наталка Денисенко, Ольга Морозова, Костянтин Корецький, Гліб Михайличенко, Ірина Рождественська.

Video: «Авантюра на двох»: анонс 3–4 серій

Серіал Авантюра на двох - 3, 4 серії на сайті СТБ вже -16.03.2021. Про що сюжет 3 та 4 серій серіалу Авантюра на двох

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