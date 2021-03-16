Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 3 и 4 серии сериала «Авантюра на двоих». Читайте анонс 3–4 серий сериала «Авантюра на двоих» прямо сейчас!

София приобщает Сашу к работе в «Черноморском виноделе». Во время совещания он становится свидетелем конфликта между Мариной и ее дядей Федором. Федор сообщает семье, что Саша Пушкин — мошенник, которого многократно задерживала полиция. Но Софию трогает история детдомовца, и бабушка встает на защиту «внука».

Марина и Саша становятся ближе, но ее доверие к нему пропадает, когда девушка узнает, что Саша сдал в ломбард вещи, которые ему подарили на день рождения, в том числе часы отца…

Режиссер: Николай Пелихов.

В ролях: Елена Хохлаткина, Андрей Фединчик, Клавдия Дрозд, Наталка Денисенко, Ольга Морозова, Константин Корецкий, Глеб Михайличенко, Ирина Рождественская.

Video: «Авантюра на двоих»: анонс 3–4 серий Сериал Авантюра на двоих - 3, 4 серии на сайте СТБ уже 16.03.2021. О чем сюжет 3 и 4 серий сериала Авантюра на двоих

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