Андрій Федінчик розповів про новий серіал «Авантюра на двох»

Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 3 і 4 серії серіалу «Авантюра на двох». Один з головних акторів серіалу Андрій Федінчик розповів про свою роль та сам фільм «Авантюра на двох».

«Історія серіалу — легка, на гуморі, у ній є з чого посміятися. І навіть починається цей серіал дуже смішно! Перші сцени мій персонаж буде виходити з відділку поліції в одних сімейних трусах (сміється. — Прим. ред.). А потім будуть сцени більш складні для сприйняття, є де і поплакати, і посміятися. Хороша історія, мені сподобалася. І я захотів саме свою роль, бо там є що грати».

Режисер: Микола Пеліхов.

У ролях: Олена Хохлаткіна, Андрій Федінчик, Клавдія Дрозд, Наталка Денисенко, Ольга Морозова, Костянтин Корецький, Гліб Михайличенко, Ірина Рождественська.

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