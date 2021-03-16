Андрей Фединчик рассказал о новом сериале «Авантюра на двоих»

Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ войдут 3 и 4 серии сериала «Авантюра на двоих». Один из главных актеров сериала Андрей Фединчик рассказал о своей роли и самом фильме «Авантюра на двоих».

«История сериала — легкая, на юморе, в ней есть над чем посмеяться. И даже начинается этот сериал очень смешно! Первые сцены мой персонаж будет выходить из отделения полиции в одних семейных трусах (смеется. — Прим. ред.). А потом будут сцены более сложные для восприятия, есть где и поплакать, и посмеяться. Хорошая история, мне понравилась. И я захотел именно свою роль, потому что там есть что играть».

Режиссер: Николай Пелихов.

В ролях: Елена Хохлаткина, Андрей Фединчик, Клавдия Дрозд, Наталья Денисенко, Ольга Морозова, Константин Корецкий, Глеб Михайличенко, Ирина Рождественская.

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