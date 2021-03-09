Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 3 і 4 серії фільму «Провина кохання» від Оксани Байрак. Читайте анонс 3–4 серій фільму «Провина кохання» просто зараз!

Після вечері в будинку всім пропонують переночувати, Ользі з Владом надають кімнату. Вони багато спілкуються, і Оля вперше пізнає Влада з іншого боку – не розпещеного артиста, а людину зі своїми проблемами і минулим. Виявляється, у співака є донька Катя, з якою він втратив зв’язок. Мати дівчинки – Світлана – заборонила бачитися з дочкою. Ігор, підслухавши уривок розмови Влада та Ольги, запідозрює обман і напрошується пожити у Вероніки. Нічого не підозрюючи, Ольга, повернувшись додому, приймає душ, коли в квартиру заходять дочка разом з батьком. Ніка не змогла додзвонитися, щоб попередити матір, тому Олі доводиться викручуватися, а потім поспіхом переселятися до Люськи. Ольга розшукує доньку Влада і переконує її зустрітися з батьком.

Ользі і Владу доводиться знайомитися одне з одним ґрунтовніше, адже цього разу вони приймають гостей. Ольга залишається в нього на ніч. А вранці на Влада чекає сюрприз – приїжджає його дочка Катя. Він на сьомому небі від щастя і не знає, як дякувати Ользі. Тим часом їй телефонує Ігор і просить про зустріч. Тут же лунає дзвінок і від Анжеліки, яка давно має почуття до Влада. Ігор розповідає Олі, що збирається їхати, і пояснює, навіщо насправді повернувся. Анжеліка ділиться з Олею, що їхнє «кохання» з Владом – насправді піар-хід для нього. Ольга розбита​​… З ким зрештою вона залишиться, і яке майбутнє чекає героїв фільму?

У ролях: Анастасія Буніна, Костянтин Самоуков, Сергій Комаровський, Григорій Бакланов, Сергій Фролов, Анастасія Цимбалару, Ірина Мельник, Георгій Поволоцький, Римма Пенджиєва, Олена Бояринцева та ін.

Більше на тему: «Провина кохання»: кількість серій і графік виходу

Video: «Провина кохання»: анонс 3–4 серій Фільм Провина кохання - 3, 4 серії на сайті СТБ вже -09.03.2021. Про що сюжет 3 та 4 серій фільму Провина кохання

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ