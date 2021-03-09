Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 3 и 4 серии фильма «Виновата любовь» от Оксаны Байрак. Читайте анонс 3–4 серий фильма «Виновата любовь» прямо сейчас!

После ужина в доме всем предлагают переночевать, Ольге с Владом предоставляют комнату. Они много общаются, и Оля впервые узнает Влада с другой стороны – не избалованного артиста, а человека со своими проблемами и прошлым. Оказывается, у певца есть дочь Катя, с которой он потерял связь. Мать девочки – Светлана – запретила видеться с дочерью. Игорь, подслушав обрывок разговора Влада и Ольги, подозревает обман и напрашивается пожить у Вероники. Ничего не подозревающая Ольга, вернувшись домой, принимает душ, когда в квартиру заходит дочь вместе с отцом. Ника не смогла дозвониться, чтобы предупредить мать, поэтому Оле приходится выкручиваться, а потом в срочном порядке переселяться к Люське. Ольга разыскивает дочь Влада и убеждает ее встретиться с отцом.

Ольге и Владу приходится знакомиться друг с другом основательнее, ведь в этот раз они принимают гостей. Ольга остается у него на ночь. А утром Влада ждет сюрприз – приезжает его дочь Катя. Он на седьмом небе от счастья и не знает, как благодарить Ольгу. Тем временем ей звонит Игорь и просит о встрече. Тут же раздается звонок и от Анжелики, которая давно испытывает чувства к Владу. Игорь рассказывает Оле, что собирается уезжать, и объясняет, зачем на самом деле вернулся. Анжелика делится с Олей, что их «любовь» с Владом – на самом деле пиар-ход для него. Ольга раздавлена… С кем в итоге она останется, и какое будущее ждет героев фильма?

В ролях: Анастасия Бунина, Константин Самоуков, Сергей Комаровский, Григорий Бакланов, Сергей Фролов, Анастасия Цымбалару, Ирина Мельник, Георгий Поволоцкий, Римма Пенджиева, Елена Бояринцева и др.

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Video: «Виновата любовь»: анонс 3–4 серий Виновата любовь - 3, 4 серии на сайте СТБ уже 09.03.2021. О чем сюжет 3 и 4 серий фильма Виновата любовь

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