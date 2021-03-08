8 марта в 20:15 на телеканале СТБ выйдет фильм «Виновата любовь» из цикла «Знаки любви» от Оксаны Байрак. Героиней этого фильма станет женщина-Львица. Читайте количество серий и график выхода фильма «Виновата любовь» прямо сейчас!

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8 марта, 20:15 — 1 серия

8 марта, 21:10 — 2 серия

8 марта, 22:05 — 3 серия

8 марта, 23:15 — 4 серия

По сюжету Ольга с Игорем в разводе 15 лет. Игорь уехал жить за границу, с тех пор они не виделись. Он общался с их дочерью – Вероникой. Поэтому, когда девушка собралась замуж, пригласила отца для знакомства с родителями Марика – своего жениха. Для Оли это известие стало катастрофой! Она так и не вышла замуж и с ужасом представляла, как встретится с бывшим и его молодой женой. Ольга поделилась переживаниями с подругой Люськой, та предложила решить проблему кардинально – пригласить на роль мужа одного из поклонников Ольги.

Неожиданно этот вопрос решила дочь Оли. Она договорилась об этой роли с певцом Владом, у которого работала стилистом. Встреча прошла отлично: бывший муж был шокирован тем, как выглядит его жена, и особенно ее молодым спутником. Оля надеялась, что на этом её авантюра окончена, но мать Марика – Татьяна – начала масштабную подготовку к свадьбе. Причём торжество было назначено уже через неделю, а не через месяц, как планировалось! Ольга отправляется одна в гости в загородный дом к родителям Марика, но Влад устраивает для нее сюрприз и присоединяется. Их отношения становятся значительно теплее…

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