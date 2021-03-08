Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 1 и 2 серии фильма «Виновата любовь» от Оксаны Байрак. Читайте анонс 1–2 серий фильма «Виновата любовь» прямо сейчас!

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Сегодня состоится долгожданная премьера первого фильма из уникального цикла «Знаки любви» от легендарной Оксаны Байрак. Киноцикл будет состоять из двенадцати самостоятельных 4-серийных фильмов. В каждом из них главная героиня – женщина, которая родилась под определенным знаком зодиака и ищет свой путь к любви. Героиней первого фильма станет женщина-Львица.

По сюжету Ольга с Игорем в разводе 15 лет. Игорь уехал жить за границу, с тех пор они не виделись. Он общался с их дочерью – Вероникой. Поэтому, когда девушка собралась замуж, пригласила отца для знакомства с родителями Марика – своего жениха. Для Оли это известие стало катастрофой! Она так и не вышла замуж и с ужасом представляла, как встретится с бывшим и его молодой женой. Ольга поделилась переживаниями с подругой Люськой, та предложила решить проблему кардинально – пригласить на роль мужа одного из поклонников Ольги. Неожиданно этот вопрос решила дочь Оли.

Она договорилась об этой роли с певцом Владом, у которого работала стилистом. Встреча прошла отлично: бывший муж был шокирован тем, как выглядит его жена, и особенно ее молодым спутником. Оля надеялась, что на этом её авантюра окончена, но мать Марика – Татьяна – начала масштабную подготовку к свадьбе. Причём торжество было назначено уже через неделю, а не через месяц, как планировалось! Ольга отправляется одна в гости в загородный дом к родителям Марика, но Влад устраивает для нее сюрприз и присоединяется. Их отношения становятся значительно теплее…

Режиссер-постановщик: Оксана Байрак.

В ролях: Анастасия Бунина, Константин Самоуков, Сергей Комаровский, Григорий Бакланов, Сергей Фролов, Анастасия Цымбалару, Ирина Мельник, Георгий Поволоцкий, Римма Пенджиева, Елена Бояринцева и др.

Video: «Виновата любовь»: анонс 1–2 серий Виновата любовь - 1, 2 серии на сайте СТБ уже 08.03.2021. О чем сюжет 1 и 2 серий фильма Виновата любовь

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