Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 1 і 2 серії фільму «Провина кохання» від Оксани Байрак. Читайте анонс 1–2 серій фільму «Провина кохання» просто зараз!

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Сьогодні відбудеться довгоочікувана прем’єра першого фільму з унікального циклу «Знаки кохання» від легендарної Оксани Байрак. Кіноцикл складатиметься з дванадцяти самостійних 4-серійних фільмів. У кожному з них головна героїня – жінка, яка народилася під певним знаком зодіаку і шукає свій шлях до кохання. Героїнею першого фільму стане жінка-Левиця.

За сюжетом Ольга з Ігорем розлучені вже 15 років. Ігор поїхав жити за кордон, відтоді вони не бачилися. Він спілкувався з їхньою дочкою – Веронікою. Тому, коли дівчина зібралася заміж, запросила батька для знайомства з батьками Маріка – свого нареченого. Для Олі ця звістка стала катастрофою! Вона так і не вийшла заміж і з жахом уявляла, як зустрінеться з колишнім і його молодою дружиною. Ольга поділилася переживаннями з подругою Люською, та запропонувала вирішити проблему кардинально – запросити на роль чоловіка одного із залицяльників Ольги.

Несподівано це питання вирішила дочка Олі. Вона домовилася про цю роль зі співаком Владом, у якого працювала стилісткою. Зустріч пройшла чудово: колишній чоловік шокований тим, який вигляд має його дружина, і особливо її молодим супутником. Оля сподівалася, що на цьому її авантюра закінчена, але мати Маріка – Тетяна – почала масштабну підготовку до весілля. Причому торжество було призначене вже через тиждень, а не через місяць, як планувалося! Ольга вирушає сама в гості до заміського будинку батьків Маріка, але Влад влаштовує для неї сюрприз і приєднується. Їхні стосунки стають значно теплішими.

Режисерка-постановниця: Оксана Байрак.

У ролях: Анастасія Буніна, Костянтин Самоуков, Сергій Комаровський, Григорій Бакланов, Сергій Фролов, Анастасія Цимбалару, Ірина Мельник, Георгій Поволоцький, Римма Пенджиєва, Олена Бояринцева та ін.

Video: «Провина кохання»: анонс 1–2 серій Фільм Провина кохання - 1, 2 серії на сайті СТБ вже -08.03.2021. Про що сюжет 1 та 2 серій фільму Провина кохання

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