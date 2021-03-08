Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvc2VyaWFsIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

«Провина кохання»: кількість серій і графік виходу

08.03.2021

8 березня в 20:15 на телеканалі СТБ вийде фільм «Провина кохання» з циклу «Знаки кохання» від Оксани Байрак. Героїнею цього фільму стане жінка-Левиця. Читайте кількість серій і графік виходу фільму «Провина кохання» просто зараз!

григорий бакланов

Більше на тему: «Провина кохання»: анонс 1–2 серій

  • 8 березня, 20:15 — 1 серія
  • 8 березня, 21:10 — 2 серія
  • 8 березня, 22:05 — 3 серія
  • 8 березня, 23:15 — 4 серія

За сюжетом Ольга з Ігорем розлучені вже 15 років. Ігор поїхав жити за кордон, відтоді вони не бачилися. Він спілкувався з їхньою дочкою ― Веронікою. Тому, коли дівчина зібралася заміж, запросила батька для знайомства з батьками Маріка ― свого нареченого. Для Олі ця звістка стала катастрофою! Вона так і не вийшла заміж і з жахом уявляла, як зустрінеться з колишнім і його молодою дружиною. Ольга поділилася переживаннями з подругою Люською, та запропонувала вирішити проблему кардинально ― запросити на роль чоловіка одного із залицяльників Ольги. 

Несподівано це питання вирішила дочка Олі. Вона домовилася про цю роль зі співаком Владом, у якого працювала стилісткою. Зустріч пройшла чудово: колишній чоловік був шокований тим, який вигляд має його дружина, і особливо її молодим супутником. Оля сподівалася, що на цьому її авантюра закінчена, але мати Маріка ― Тетяна ― почала масштабну підготовку до весілля. Причому торжество було призначено вже через тиждень, а не через місяць, як планувалося! Ольга вирушає сама в гості до заміського будинку батьків Маріка, але Влад влаштовує для неї сюрприз і приєднується. Їхні стосунки стають значно теплішими…

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Thanks!

Our editors are notified.

Close