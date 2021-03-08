8 березня в 20:15 на телеканалі СТБ вийде фільм «Провина кохання» з циклу «Знаки кохання» від Оксани Байрак. Героїнею цього фільму стане жінка-Левиця. Читайте кількість серій і графік виходу фільму «Провина кохання» просто зараз!

Більше на тему: «Провина кохання»: анонс 1–2 серій

8 березня, 20:15 — 1 серія

8 березня, 21:10 — 2 серія

8 березня, 22:05 — 3 серія

8 березня, 23:15 — 4 серія

За сюжетом Ольга з Ігорем розлучені вже 15 років. Ігор поїхав жити за кордон, відтоді вони не бачилися. Він спілкувався з їхньою дочкою ― Веронікою. Тому, коли дівчина зібралася заміж, запросила батька для знайомства з батьками Маріка ― свого нареченого. Для Олі ця звістка стала катастрофою! Вона так і не вийшла заміж і з жахом уявляла, як зустрінеться з колишнім і його молодою дружиною. Ольга поділилася переживаннями з подругою Люською, та запропонувала вирішити проблему кардинально ― запросити на роль чоловіка одного із залицяльників Ольги.

Несподівано це питання вирішила дочка Олі. Вона домовилася про цю роль зі співаком Владом, у якого працювала стилісткою. Зустріч пройшла чудово: колишній чоловік був шокований тим, який вигляд має його дружина, і особливо її молодим супутником. Оля сподівалася, що на цьому її авантюра закінчена, але мати Маріка ― Тетяна ― почала масштабну підготовку до весілля. Причому торжество було призначено вже через тиждень, а не через місяць, як планувалося! Ольга вирушає сама в гості до заміського будинку батьків Маріка, але Влад влаштовує для неї сюрприз і приєднується. Їхні стосунки стають значно теплішими…

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