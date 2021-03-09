Григорій Бакланов розповів про фільм «Провина кохання»

Молодий і харизматичний актор театру і кіно Григорій Бакланов уже добре знайомий глядачам. Його просто обожнюють за роботу у фільмах «Ніщо не трапляється двічі» та «Спіймати Кайдаша». Вчора відбулася прем’єра фільму «Провина кохання» з Григорієм Баклановим у головній ролі. Що він думає про нову роботу Оксани Байрак? Читайте просто зараз!

«Наш фільм — це 4-серійна історія, наповнена дуже крутими поворотами. Бо, справді, не просто щосерії, а щосцени все змінюється. І підкидаються нові, загострені ситуації, які змушують усіх героїв якось неоднозначно грати в задану гру, яка з першої серії, з першої сцени раптом формується. Історія мого героя, його лінія в тому, що він одружується з головною героїнею, і розповідає про те, як з такої пари молодих людей вони перетворюються на дорослих людей, які будують власну сім’ю».

Дивіться вже сьогодні на телеканалі СТБ завершальні серії фільму «Провина кохання» о 20:15!

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