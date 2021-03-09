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Григорий Бакланов рассказал о фильме «Виновата любовь»

09.03.2021

Молодой и харизматичный актер театра и кино Григорий Бакланов уже хорошо знаком зрителям. Его просто обожают за работы в фильмах «Ничто не случается дважды» и «Спіймати Кайдаша». Вчера состоялась премьера фильма «Виновата любовь» с Григорием Баклановым в главной роли. Что он думает о новой работе Оксаны Байрак? Читайте прямо сейчас!

«Наш фильм ― это 4-серийная история, наполненная очень крутыми поворотами. Ведь, действительно, не просто каждую серию, а каждую сцену все меняется. И подбрасываются новые, заостренные ситуации, которые заставляют всех героев как-то неоднозначно играть в заданную игру, которая с первой серии, с первой сцены вдруг формируется. История моего героя, его линия в том, что он женится на главной героине, и рассказывает о том, как из такой пары молодых людей они превращаются во взрослых людей, которые строят свою семью».

Смотрите уже сегодня на телеканале СТБ заключительные серии фильма «Виновата любовь» в 20:15!

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