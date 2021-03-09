Сьогодні, 9 березня, о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 3 та 4 серії фільму «Провина кохання» з циклу «Знаки кохання» від Оксани Байрак. Акторка Анастасія Цимбалару розповіла про зйомки у фільмі «Провина кохання».

Оксана Байрак — перша режисерка, яка запросила Анастасію Цимбалару зіграти пару закоханих разом зі своїм справжнім чоловіком — Григорієм Баклановим.

«Мого персонажа звати Ніка. Вона дуже бойова дівчина! Проживає один із найбільш хвилюючих періодів свого життя, бо саме готується до весілля з нареченим Мариком. У ході підготовки до цієї події траплятимуться деякі перешкоди, які назавжди змінять їхні долі. Наш фільм — він про все… Він смішний, і я просто отримувала задоволення, коли ми його тонували. Тому обов’язково подивіться нашу роботу!»

Дивіться вже сьогодні на телеканалі СТБ завершальні серії фільму «Провина кохання» о 20:15!

Більше на тему: «Провина кохання»: кількість серій і графік виходу

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ