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Анастасия Цымбалару рассказала о съемках в фильме «Виновата любовь»

09.03.2021

Сегодня, 9 марта, в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 3 и 4 серии фильма «Виновата любовь» из цикла «Знаки любви» от Оксаны Байрак. Актриса Анастасия Цымбалару рассказала о съемках в фильме «Виновата любовь».

Оксана Байрак ― первый режиссер, пригласивший Анастасию Цымбалару сыграть пару влюбленных вместе со своим настоящим мужем ― Григорием Баклановым.

«Моего персонажа зовут Ника. Она очень боевая девушка! Проживает один из самых волнующих периодов своей жизни, потому что как раз готовится к свадьбе с женихом Мариком. В ходе подготовки к этому событию будут встречаться некоторые препятствия, которые навсегда изменят их судьбы. Наш фильм ― он обо всем… Он смешной, и я просто получала удовольствие, когда мы его тонировали. Поэтому обязательно посмотрите нашу работу!»

Смотрите уже сегодня на телеканале СТБ заключительные серии фильма «Виновата любовь» в 20:15!

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