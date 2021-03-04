Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть кінцеві 7 і 8 серії серіалу «Полонена» виробництва IVORY films. Читайте анонс 7–8 серій фільму «Полонена» просто зараз!

Світлана просить в Олексія розлучення і звільняє його. Вона сама береться за всі справи і розуміє, що просто не помічала очевидного: чоловік давно виводив гроші з її компанії. Вадима випускають, і він просить Світлану зустрітися. Лара шокована інтересом Вадима до Світлани і вигадує черговий план: приходить до Світлани, заявляє, що вагітна від Вадима, показує результати УЗД. Світлана в шоці.

Олексій розуміє, що програв останні гроші. Він приходить до Світлани та обіцяє все виправити, вилікуватися від ігроманії і почати з чистого аркуша. Світлана вагається, адже багато років кохала Олексія. Вона дозволяє йому залишитися на кілька днів, поки він не знайде житло. Наталя народжує дитину, та Олексій відмовляється від неї. Тоді молода мати вирішує все розповісти Світлані. Та проганяє його назавжди. Вадим розуміє, що стало причиною конфлікту зі Світланою: Лара йому зізналася, що фальсифікувала вагітність. Світлана вірить Вадиму і каже, що приїде до нього. Вона відкриває двері будинку, але хтось штовхає її. Світлана падає, вдаряється головою і непритомніє. Хто замахнувся на її життя і чому? Чи вдасться Світлані звільнитися і чим закінчиться історія?

У ролях: Олена Полянська, Олександр Нікітін, Олег Загородній, Катерина Григоренко, Станіслав Бжезінський, Наталя Бабенко, Петро Крилов та ін.

Video: «Полонена»: анонс кінцевих 7–8 серій Серіал Полонена - 7, 8 серії на сайті СТБ вже -04.03.2021. Про що сюжет 7 та 8 серій серіалу Полонена

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