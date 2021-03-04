Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдут заключительные 7 и 8 серии сериала «Пленница» производства IVORY films. Читайте анонс 7–8 серий фильма «Пленница» прямо сейчас!

Светлана просит у Алексея развод и увольняет его. Она сама берется за все дела и понимает, что просто не замечала очевидного: супруг давно выводил деньги из ее компании. Вадима выпускают, и он просит Свету встретиться. Лара вне себя от интереса Вадима к Свете и придумывает очередной план: приходит к Светлане, заявляет, что беременна от Вадима, показывает результаты УЗИ. Светлана в шоке.

Алексей понимает, что проиграл последние деньги. Он приходит к Свете и обещает все исправить, вылечиться от игромании и начать с чистого листа. Света колеблется, ведь долгие годы любила Алексея. Она позволяет ему остаться на пару дней, пока он не найдет жилье. Наталья рожает ребенка, а Алексей отвергает ее. Тогда молодая мать решает все рассказать Свете. Та прогоняет его навсегда. Вадим понимает, что стало причиной конфликта со Светой – Лара ему призналась, что фальсифицировала беременность. Света верит Вадиму и говорит, что приедет к нему. Она открывает дверь дома, но кто-то толкает ее. Светлана падает, ударяется головой и теряет сознание. Кто покушался на ее жизнь и почему? Удастся ли Свете освободиться, и чем закончится история?

В ролях: Елена Полянская, Александр Никитин, Олег Загородний, Екатерина Григоренко, Станислав Бжезинский, Наталья Бабенко, Петр Крылов и др.

Video: «Пленница»: анонс заключительных 7–8 серий Сериал Пленница - 7, 8 серии на сайте СТБ уже 04.03.2021. О чем сюжет 7 и 8 серий сериала Пленница

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