Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть кінцеві 15 і 16 серії романтичного серіалу «Щаслива попри все». Читайте анонс 15–16 серій фільму «Щаслива попри все» просто зараз!

Женя проводить в ув’язненні шість років. Її звільняють раніше, вона починає працювати прибиральницею в університеті. Один з учнів закохується в неї. Але почуття до неї має також слідчий, який колись допоміг Жені під час розслідування у справі Скрипника. Дитина Жені поводиться зухвало, бабуся зізнається, що це вона вбила Дениса. З ким залишиться Виноградова, і чи знайдуть діаманти, які заховав Денис?

У ролях: Альона Коломіна, Євгенія Осипова, Кирило Кузнецов, Інна Коляда, Еммануїл Віторган, Олександр Задніпровський та ін.

Video: «Щаслива попри все»: анонс кінцевих 15–16 серій Серіал Щаслива попри все- 15, 16 серії на сайті СТБ вже 18.02.2021. Про що сюжет 15 та 16 серій серіалу Щаслива попри все

Більше на тему: «Щаслива попри все»: актори нового серіалу

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ