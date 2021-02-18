Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдут заключительные 15 и 16 серии романтического сериала «Счастлива вопреки». Читайте анонс 15–16 серий фильма «Счастлива вопреки» прямо сейчас!

Женя проводит в заключении шесть лет. Ее освобождают раньше, она начинает работать уборщицей в университете. Один из учеников влюбляется в нее. Но чувства к ней также испытывает следователь, который когда-то помог Жене во время расследования по делу Скрипника. Ребенок Жени ведет себя вызывающе, его бабушка признается, что это она убила Дениса. С кем останется Виноградова, и найдут ли бриллианты, которые спрятал Денис?

В ролях: Алёна Коломина, Евгения Осипова, Кирилл Кузнецов, Инна Коляда, Эммануил Виторган, Александр Заднепровский и др.

Video: «Счастлива вопреки»: анонс заключительных 15–16 серий Сериал Счастлива вопреки - 15, 16 серии на сайте СТБ уже 18.02.2021. О чем сюжет 15 и 16 серий сериала Счастлива вопреки

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