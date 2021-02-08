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«Щаслива попри все»: кількість серій та графік виходу серіалу

08.02.2021

Сьогодні о 20:15 відбудеться прем’єра одного з романтичних серіалів, якими телеканал СТБ буде радувати глядачів щодня, з понеділка по четвер, — «Щаслива попри все». Кількість серій і графік виходу серіалу «Щаслива попри все» — в матеріалі.

Графік виходу серіалу:

  • 8 лютого, 20:15 — 12 серії
  • 9 лютого, 20:15 — 34 серії
  • 10 лютого, 20:15 — 56 серії
  • 11 лютого, 20:15 — 78 серії
  • 15 лютого, 20:15 — 910 серії
  • 16 лютого, 20:15 — 1112 серії
  • 17 лютого, 20:15 — 1314 серії
  • 18 лютого, 20:15 —1516 серії

За сюжетом, головна героїня Женя Виноградова походить із професорської родини, як і її подруги Оля та Лена. Життя дівчат тече розмірено, на кожну чекає безбідне майбутнє, світла дорога в науку. Проте все розбивається в жорсткі 90-ті роки. Подругам доводиться вчитися жити наново, і кожна з них пристосовується до реальності по-своєму. Для Жені доля обирає найважчий шлях, розставляє небезпечні пастки і перевіряє на моральну стійкість. Вона готова подолати все, щоб вижити і знайти своє щастя попри все.

У ролях: Альона Коломіна, Євгенія Осипова, Кирило Кузнецов, Інна Коляда, Еммануїл Віторган, Олександр Задніпровський та ін.

Виробництво ― «Київтелефільм».

Більше на тему: Щаслива попри все – дивіться на СТБ із 08.02.2021

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