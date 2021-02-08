«Щаслива попри все»: кількість серій та графік виходу серіалу
Сьогодні о 20:15 відбудеться прем’єра одного з романтичних серіалів, якими телеканал СТБ буде радувати глядачів щодня, з понеділка по четвер, — «Щаслива попри все». Кількість серій і графік виходу серіалу «Щаслива попри все» — в матеріалі.
Графік виходу серіалу:
- 8 лютого, 20:15 — 1—2 серії
- 9 лютого, 20:15 — 3—4 серії
- 10 лютого, 20:15 — 5—6 серії
- 11 лютого, 20:15 — 7—8 серії
- 15 лютого, 20:15 — 9—10 серії
- 16 лютого, 20:15 — 11—12 серії
- 17 лютого, 20:15 — 13—14 серії
- 18 лютого, 20:15 —15—16 серії
За сюжетом, головна героїня Женя Виноградова походить із професорської родини, як і її подруги Оля та Лена. Життя дівчат тече розмірено, на кожну чекає безбідне майбутнє, світла дорога в науку. Проте все розбивається в жорсткі 90-ті роки. Подругам доводиться вчитися жити наново, і кожна з них пристосовується до реальності по-своєму. Для Жені доля обирає найважчий шлях, розставляє небезпечні пастки і перевіряє на моральну стійкість. Вона готова подолати все, щоб вижити і знайти своє щастя попри все.
У ролях: Альона Коломіна, Євгенія Осипова, Кирило Кузнецов, Інна Коляда, Еммануїл Віторган, Олександр Задніпровський та ін.
Виробництво ― «Київтелефільм».
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