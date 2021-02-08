«Щаслива попри все»: кількість серій та графік виходу серіалу

Сьогодні о 20:15 відбудеться прем’єра одного з романтичних серіалів, якими телеканал СТБ буде радувати глядачів щодня, з понеділка по четвер, — «Щаслива попри все». Кількість серій і графік виходу серіалу «Щаслива попри все» — в матеріалі.

Графік виходу серіалу:

8 лютого, 20:15 — 1 — 2 серії

9 лютого, 20:15 — 3 — 4 серії

10 лютого, 20:15 — 5 — 6 серії

11 лютого, 20:15 — 7 — 8 серії

15 лютого, 20:15 — 9 — 10 серії

16 лютого, 20:15 — 11 — 12 серії

17 лютого, 20:15 — 13 — 14 серії

18 лютого, 20:15 —15 — 16 серії

За сюжетом, головна героїня Женя Виноградова походить із професорської родини, як і її подруги Оля та Лена. Життя дівчат тече розмірено, на кожну чекає безбідне майбутнє, світла дорога в науку. Проте все розбивається в жорсткі 90-ті роки. Подругам доводиться вчитися жити наново, і кожна з них пристосовується до реальності по-своєму. Для Жені доля обирає найважчий шлях, розставляє небезпечні пастки і перевіряє на моральну стійкість. Вона готова подолати все, щоб вижити і знайти своє щастя попри все.

У ролях: Альона Коломіна, Євгенія Осипова, Кирило Кузнецов, Інна Коляда, Еммануїл Віторган, Олександр Задніпровський та ін.

Виробництво ― «Київтелефільм».

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