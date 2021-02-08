«Счастлива вопреки»: количество серий и график выхода сериала
Сегодня в 20:15 состоится премьера одного из романтических сериалов, которыми телеканал СТБ будет радовать зрителей ежедневно, с понедельника по четверг, ― «Счастлива вопреки». Количество серий и график выхода сериала «Счастлива вопреки» ― в материале.
График выхода сериала:
- 8 февраля, 20:15 — 1—2 серии
- 9 февраля, 20:15 — 3—4 серии
- 10 февраля, 20:15 — 5—6 серии
- 11 февраля, 20:15 — 7—8 серии
- 15 февраля, 20:15 — 9—10 серии
- 16 февраля, 20:15 — 11—12 серии
- 17 февраля, 20:15 — 13—14 серии
- 18 февраля, 20:15 — 15—16 серии
По сюжету, главная героиня Женя Виноградова из профессорской семьи, как и ее подруги Оля и Лена. Жизнь девушек течет размеренно, каждую ждет безбедное будущее, светлая дорога в науку. Но все разбивается в жесткие 90-е годы. Подругам приходится учиться жить заново, и каждая из них приспосабливается к реальности по-своему. Для Жени судьба выбирает самый трудный путь, расставляет опасные ловушки и проверяет на моральную устойчивость. Она готова преодолеть все, чтобы выжить и найти свое счастье вопреки всему.
В ролях: Алена Коломина, Евгения Осипова, Кирилл Кузнецов, Инна Коляда, Эммануил Виторган, Александр Заднепровский и др.
Производство ― «Київтелефільм».
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