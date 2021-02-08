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«Счастлива вопреки»: количество серий и график выхода сериала

08.02.2021

Сегодня в 20:15 состоится премьера одного из романтических сериалов, которыми телеканал СТБ будет радовать зрителей ежедневно, с понедельника по четверг, «Счастлива вопреки». Количество серий и график выхода сериала «Счастлива вопреки» в материале.

График выхода сериала:

  • 8 февраля, 20:15 12 серии
  • 9 февраля, 20:15 34 серии
  • 10 февраля, 20:15 56 серии
  • 11 февраля, 20:15 78 серии
  • 15 февраля, 20:15 910 серии
  • 16 февраля, 20:15 1112 серии
  • 17 февраля, 20:15 1314 серии
  • 18 февраля, 20:15 1516 серии

По сюжету, главная героиня Женя Виноградова из профессорской семьи, как и ее подруги Оля и Лена. Жизнь девушек течет размеренно, каждую ждет безбедное будущее, светлая дорога в науку. Но все разбивается в жесткие 90-е годы. Подругам приходится учиться жить заново, и каждая из них приспосабливается к реальности по-своему. Для Жени судьба выбирает самый трудный путь, расставляет опасные ловушки и проверяет на моральную устойчивость. Она готова преодолеть все, чтобы выжить и найти свое счастье вопреки всему.

В ролях: Алена Коломина, Евгения Осипова, Кирилл Кузнецов, Инна Коляда, Эммануил Виторган, Александр Заднепровский и др.

Производство ― «Київтелефільм».

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