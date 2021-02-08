Сегодня в 20:15 состоится премьера одного из романтических сериалов, которыми телеканал СТБ будет радовать зрителей ежедневно, с понедельника по четверг, ― «Счастлива вопреки». Количество серий и график выхода сериала «Счастлива вопреки» ― в материале.

График выхода сериала:

8 февраля, 20:15 — 1 — 2 серии

9 февраля, 20:15 — 3 — 4 серии

10 февраля, 20:15 — 5 — 6 серии

11 февраля, 20:15 — 7 — 8 серии

15 февраля, 20:15 — 9 — 10 серии

16 февраля, 20:15 — 11 — 12 серии

17 февраля, 20:15 — 13 — 14 серии

18 февраля, 20:15 — 15 — 16 серии

По сюжету, главная героиня Женя Виноградова из профессорской семьи, как и ее подруги Оля и Лена. Жизнь девушек течет размеренно, каждую ждет безбедное будущее, светлая дорога в науку. Но все разбивается в жесткие 90-е годы. Подругам приходится учиться жить заново, и каждая из них приспосабливается к реальности по-своему. Для Жени судьба выбирает самый трудный путь, расставляет опасные ловушки и проверяет на моральную устойчивость. Она готова преодолеть все, чтобы выжить и найти свое счастье вопреки всему.

В ролях: Алена Коломина, Евгения Осипова, Кирилл Кузнецов, Инна Коляда, Эммануил Виторган, Александр Заднепровский и др.

Производство ― «Київтелефільм».

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