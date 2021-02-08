Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 1 і 2 серії романтичного серіалу «Щаслива попри все». Читайте анонс 1–2 серій фільму «Щаслива попри все» просто зараз!

Женя Виноградова – із професорської родини, як і її подруги Оля та Лена. Життя дівчат тече розмірено, на кожну чекає безбідне майбутнє, світла дорога в науку. Та все розбивається в жорсткі 90-ті роки. Подругам доводиться вчитися жити наново, і кожна з них пристосовується до реальності по-своєму. Для Жені доля вибирає найважчий шлях, розставляє небезпечні пастки і перевіряє на моральну стійкість. Вона готова подолати все, щоб вижити і знайти своє щастя попри все.

Через непорозуміння Женя потрапляє до відділку міліції. Разом із нею туди забирають і Шурика, який заступився за дівчину. Вона до нього байдужа, але подруга Жені, Оля, давно чекає від Шурика взаємності. В дільниці доля Жені залежить від того, кого вона не очікувала більше побачити, – сина генерала, Івана Скрипника. Саме його дівчина «поставила на місце» багато років тому. Хлопець не тільки не забув про це, а й жадає отримати своє! Батька Олі ловлять на хабарі, а Олені стає відомо, що її тато завів молоду коханку… Женю випускають, та Іван обманом змушує її приїхати до себе на дачу, де примушує до інтимних стосунків. Уранці Івана знаходять мертвим.

У ролях: Альона Коломіна, Євгенія Осипова, Кирило Кузнецов, Інна Коляда, Еммануїл Віторган, Олександр Задніпровський та ін.

Video: «Щаслива попри все»: анонс 1–2 серій Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 1 і 2 серії романтичного серіалу «Щаслива попри все».

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