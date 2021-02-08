Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 1 и 2 серии романтического сериала «Счастлива вопреки». Читайте анонс 1–2 серий фильма «Счастлива вопреки» прямо сейчас!

Женя Виноградова – из профессорской семьи, как и её подруги Оля и Лена. Жизнь девушек течет размеренно, каждую ждет безбедное будущее, светлая дорога в науку. Но все разбивается в жесткие 90-е годы. Подругам приходится учиться жить заново, и каждая из них приспосабливается к реальности по-своему. Для Жени судьба выбирает самый трудный путь, расставляет опасные ловушки и проверяет на моральную стойкость. Она готова преодолеть все, лишь бы выжить и найти свое счастье, вопреки всему.

Из-за недоразумения Женя оказывается в отделении милиции. Вместе с ней туда забирают и Шурика, который заступился за девушку. Она к нему равнодушна, но подруга Жени, Оля, давно ждет от Шурика взаимности. В участке судьба Жени зависит от того, кого она не ожидала больше увидеть, – сына генерала, Ивана Скрипника. Именно его девушка «поставила на место» много лет назад. Парень не только не забыл об этом, но и желает получить свое! Отца Оли ловят на взятке, а Лене становится известно, что ее папа завел молодую любовницу… Женю выпускают, но Иван обманом заставляет ее приехать к себе на дачу, где принуждает к интимным отношениям. Утром Ивана находят мертвым.

В ролях: Алёна Коломина, Евгения Осипова, Кирилл Кузнецов, Инна Коляда, Эммануил Виторган, Александр Заднепровский и др.

Video: «Счастлива вопреки»: анонс 1–2 серий Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 1 и 2 серии романтического сериала «Счастлива вопреки»

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