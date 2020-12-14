Сьогодні, 14 грудня, о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра романтичного серіалу «Обійми брехні». Читайте анонс 1―2 серій фільму «Обійми брехні» просто зараз!

20 років тому Тимур і Нана розлучилися через фатальне непорозуміння. Вона вийшла заміж за його друга ― сина прокурора Андрія Волошина ― і стала лікаркою. Тимур залишився самотнім і будував кар’єру, поки доля знов не звела їх разом. Через роки він стає заступником її чоловіка і дає зрозуміти Нані, що все ще кохає її.

Нана не може відповісти взаємністю, хоча і задихається в золотій клітці. Тимур не здогадується, що її утримує біля Андрія не тільки заміжжя, а й страшна таємниця минулого. Нана каже Андрієві, що подала на розлучення, але владний чоловік нагадує їй про гріхи молодості… Дочка Андрія та Нани потрапляє в аварію. Крім травм, у Саші знаходять серйозне захворювання.

Виробництво: Starlight Production.

Режисер-постановник: Дмитро Лактіонов.

У ролях: Аліна Сергєєва, Дмитро Ульянов, Олександр Кобзар, Яків Кучеревський, Олександр Наумов, Даша Грачова, Анна Адамович, Леся Островська, Ольга Морозова, Ірина Мельник та ін.

Video: «Обійми брехні»: анонс 1―2 серій Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийде серіал Обійми брехні. Що ж станеться в 1 та 2 серіях Обійми брехні. Читайте анонс серіалу в матеріалі.

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