Сегодня, 14 декабря, в 20:15 на телеканале СТБ состоится премьера романтического сериала «Объятия лжи». Читайте анонс 1―2 серий фильма «Объятия лжи» прямо сейчас!

20 лет назад Тимур и Нана расстались из-за рокового недоразумения. Она вышла замуж за его друга ― сына прокурора Андрея Волошина ― и стала врачом. Тимур остался одиноким и строил карьеру, пока судьба вновь не свела их вместе. Спустя годы он становится замом ее мужа и дает понять Нане, что все еще любит ее.

Нана не может ответить взаимностью, хотя и задыхается в золотой клетке. Тимур не догадывается, что ее удерживает возле Андрея не только замужество, но и страшная тайна прошлого. Нана говорит Андрею, что подала на развод, но властный супруг напоминает ей о грехах молодости… Дочь Андрея и Наны попадает в аварию. Помимо травм, у Саши находят серьезное заболевание.

Производство: Starlight Production.

Режиссер-постановщик: Дмитрий Лактионов.

В ролях: Алина Сергеева, Дмитрий Ульянов, Александр Кобзарь, Яков Кучеревский, Александр Наумов, Даша Грачева, Анна Адамович, Леся Островская, Ольга Морозова, Ирина Мельник и др.

Video: «Объятия лжи»: анонс 1―2 серий Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдет сериал Объятия лжи. Что произойдет в 1 и 2 сериях Объятия лжи? Читайте анонс сериала в материале

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