Телеканал СТБ і Starlight Production сьогодні запустять 8-серійну мелодраму «Обійми брехні». В ефірі глядачі стежитимуть за історією неймовірного кохання Тимура і Нани, яких на 20 років розлучили непорозуміння і страшна таємниця. Головного героя ― Тимура — в серіалі «Обійми брехні» зіграв талановитий актор Дмитро Ульянов. Читайте інтерв’ю з Дмитром Ульяновим просто зараз!

Розкажіть про свого персонажа.

Його звати Тимур. Це такий герой-коханець класичний. При цьому я намагаюся грати не класичного коханця, але в підсумку все одно виходить класичний герой-коханець. Це людина, яка з’являється через 20 років, відновлюється любовна історія, яка була дуже давно. І там є любовний трикутник: два хлопчики і одна дівчинка. Мій герой – один з цього трикутника.

Вам доводилося щось подібне в житті переживати?

Так, звичайно. Ну, може, не буквально так, але за жінку доводиться боротися щодня. При тому, що вона вже твоя дружина, і все одно ця боротьба не припиняється, може, не з кимось на стороні, а з самим собою, і з нею, і з тим, що вона відходить від тебе, потім знову підходить до тебе. Внутрішньо, я маю на увазі, через довге спільне життя (а я 18 років у шлюбі). Ніхто не знає, як буде, це постійна така робота, боротьба, і тому, звичайно, є, звідки черпати знання.

Чим вам подобається ця історія?

Ну, напевно, ось цим вона й цікава. Плюс, коли мені прислали сценарій, мене зацікавило, що персонаж був написаний так неоднозначно. Він начебто позитивний герой і повинен бути такий класний, плюс його Тимур звати ― «Тимур і його команда» відразу. До речі, там навіть відсилання є до цього. У дитинстві в нього була своя команда, бабуся його так казала, щось таке. Але він мені здався цікавим саме через цей злам, який був 20 років тому. Коли є певний натяк, і те, як він вирішує проблеми. Не так, як ніби ти просто ідеальний чоловік, прилітаєш нізвідки і в тебе все виходить, і все робиш ідеально. Це не супергерої американські, це просто люди. Якраз ось це подолання, ось цей надлам, ніби відновлення цілісності внутрішньої ― ось цей шлях цікавий. Плюс він досить-таки жорстка людина, має певне становище, статус, плюс він з органів ― теж специфіка є певна. Це не вчитель літератури, так би мовити. І ось ця його неоднозначність мені сподобалася.

З акторкою Аліною Сергєєвою відразу спрацювалися?

Відразу. По-перше, як виявилося, при тому, що ми вчилися в різних інститутах, у нас з Аліною одні вчителі — з мого рідного Щукінського училища. Тому ми так добре розуміємо одне одного, нам не треба знаходити спільну мову навіть у цьому сенсі. У нас багато спільних знайомих. Ну, і власне, люди професійні, ми ж зібралися не просто посидіти в чудовому місці, а працюємо, тому намагаємося знаходити спільну мову, бо нам це треба для справи. А з Аліною це було легко зробити. Єдине складно, що ми мусили грати шалено закоханих, і в нас були сцени, де потрібно було придумати, як вони одне одного кохають після того, як у них це все вже трапилося. Це коли пристрасть божевільна. Ми пішли іншим шляхом, це, як мені здається, від Аліни в чомусь ішло, — у нас вийшли дуже такі ніжні взаємини. І грати ось цю ніжність, тактильність, поцілунки з людиною, яку ти бачиш удруге в житті… Але це вже професія, що називається. Ось тому з Аліною чудово.

Опишіть свого героя трьома словами.

Романтичний, незламний, навчений чекати.

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