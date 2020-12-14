Телеканал СТБ и Starlight Production сегодня запустят 8-серийную мелодраму «Объятия лжи». В эфире зрители будут следить за историей невероятной любви Тимура и Наны, которых на 20 лет разлучили недоразумение и страшная тайна. Главного героя ― Тимура ― в сериале «Объятия лжи» сыграл талантливый актер Дмитрий Ульянов. Читайте интервью с Дмитрием Ульяновым прямо сейчас!

Расскажите о своем персонаже.

Его зовут Тимур. Это такой герой-любовник классический. При этом я стараюсь играть не классического любовника, но в итоге все равно получается классический герой-любовник. Это человек, который появляется через 20 лет, возобновляется любовная история, которая была очень давно. И там есть любовный треугольник: два мальчика и одна девочка. Мой герой ― один из этого треугольника.

Вам приходилось что-то подобное в жизни переживать?

Да, конечно. Ну, может, не буквально так, но за женщину приходится бороться каждый день. При том, что она уже твоя жена, и все равно эта борьба не прекращается, может, не с кем-то на стороне, а с самим собой, и с ней, и с тем, что она отходит от тебя, потом снова подходит к тебе. Внутренне, я имею в виду, через долгую совместную жизнь (а я 18 лет в браке). Никто не знает, как будет, это постоянная такая работа, борьба, и поэтому, конечно, есть, откуда черпать знания.

Чем вам нравится эта история?

Ну, наверное, вот этим она и интересна. Плюс, когда мне прислали сценарий, меня заинтересовало, что персонаж был написан так неоднозначно. Он вроде бы положительный герой и должен быть такой классный, плюс его Тимур зовут ― «Тимур и его команда» сразу. Кстати, там даже отсылки есть к этому. В детстве у него была своя команда, бабушка его так говорила, что-то такое. Но он мне показался интересным именно благодаря этому перелому, который был 20 лет назад. Когда есть определенный намек, и то, как он решает проблемы. Не так, как будто ты просто идеальный мужчина, прилетаешь ниоткуда и у тебя все получается, и все делаешь идеально. Это не супергерои американские, это просто люди. Именно вот это преодоление, вот этот надлом, будто восстановление целостности внутренней ― вот этот путь интересен. Плюс он довольно-таки жесткий человек, имеет определенное положение, статус, плюс он из органов ― тоже специфика есть определенная. Это не учитель литературы, так сказать. И вот эта его неоднозначность мне понравилась.

С актрисой Алиной Сергеевой сразу сработались?

Сразу. Во-первых, как оказалось, при том, что мы учились в разных институтах, у нас с Алиной одни учителя ― из моего родного Щукинского училища. Поэтому мы так хорошо понимаем друг друга, нам не надо находить общий язык даже в этом смысле. У нас много общих знакомых. Ну, и собственно, люди профессиональные, мы же собрались не просто посидеть в замечательном месте, а работаем, поэтому стараемся находить общий язык, потому что нам это надо для дела. А с Алиной это было легко сделать. Единственное сложно, что мы должны были играть безумно влюбленных, и у нас были сцены, где нужно было придумать, как они друг друга любят после того, как у них это все уже случилось. Это когда страсть безумная. Мы пошли другим путем, это, как мне кажется, от Алины в чем-то шло, ― у нас получились очень такие нежные отношения. И играть вот эту нежность, тактильность, поцелуи с человеком, которого ты видишь во второй раз в жизни… Но это уже профессия, называется. Вот поэтому с Алиной замечательно.

Опишите своего героя тремя словами.

Романтичный, несломленый, умеющий ждать.

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