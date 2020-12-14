Телеканал СТБ незабаром покаже нову 8-серійну мелодраму «Обійми брехні» від Starlight Production. В ефірі глядачі стежитимуть за історією неймовірного кохання Тимура і Нани, яких на 20 років розлучили непорозуміння і страшна таємниця. Головну героїню серіалу – Нану — зіграла талановита акторка Аліна Сергєєва. Читайте інтерв’ю з Аліною Сергєєвою просто зараз!

Розкажіть про серіал. Про що він?

Про кохання, про внутрішні конфлікти, пов’язані з дитячими травмами, як це часто буває. Як кажуть психологи, немає жодної дитини, яка не ображена на свого батька за щось. І це так, якщо людина в собі покопається глибинно, напевно, знайде якісь маленькі частини себе, якихось маленьких дівчаток або хлопчиків усередині, які там кричать: «Мамо, мені там боляче за те, що ти колись мені ось так зробила!», або «Тату, ти мені ось колись так сказав, і я досі там плачу!». Ці маленькі дітки всередині нас, вони ось тут, у кожному герої є. Там у нас немає суто позитивних і суто негативних, за кожним своя правда, у кожного ось ця маленька дитинка – недолюблена, знедолена, принижена, можливо, не почута вчасно чи не сприйнята всерйоз. Що ми, дорослі люди, часто робимо з маленькими дітьми? Не зважаємо. Напевно, про це, мені так здається.

Що вас зацікавило в цій історії, коли ви вперше її прочитали?

Мені сподобалося, що всі персонажі сильні, яскраві. Вони глибоко, добре прописані, у кожного є свої плюси і мінуси. Ми кожному можемо співчувати і в кожному можемо засумніватися. Мені подобається, що герої неідеальні.

Розкажіть про свою героїню, чи схожі ви з нею?

Взагалі не схожа. Вона бреше, дуже багато бреше, тому що змушена це робити через обставини. Одного разу, на мій погляд, вона проявила легкодухість, що не пішла далі. Я, напевно, не змогла б, не домігшись правди, змиритися з вироком собі. Вона впокорюється і йде на якийсь компроміс усередині своєї душі, і цей компроміс з неправдою руйнує все її життя. І вона страждає від цього. Я так не змогла б, у мене немає нічого спільного з героїнею. Є чутливість до людей і до ситуацій — ось тут, може, й схожі. Наприклад, в історії у нас дочка є, так? Прийомна донька при смерті, їй потрібна дорога операція, взагалі не відомо, яким буде результат. І героїня моя, здається, може гори звернути для того, щоб урятувати свою дитину. Тут теж ми в цьому схожі, бо якщо щось трапляється з близькими, якась біда або скрута, – я теж готова світ перевернути і вирішити проблему.

Як ви готувалися до ролі, проходили внутрішню трансформацію з героїнею?

Я читала стільки разів сценарій… Є деякі великі наші люди, які займаються мистецтвом уже давно, кажуть про те, що треба багато разів читати сценарій. Я його багато разів читала, переписувала, аналізувала, намагалася зрозуміти мотивацію, ми багато розмовляли з автором сценарію. Я завжди, коли є можливість, запитую. Ми начебто вже як посередині проєкту, але я покликала Оксану, тому що хто як не автор знає глибини кожного з персонажів, як вони пов’язані між собою, для чого вони так діють, яка їхня мотивація та інші речі. Це теж дуже допомагає, режисерське бачення, всі, хто над цим працює, вносять корективи. І я просто хотіла б цю роль не зіграти, а, хай як це банально звучить, прожити. Це чесний шлях, і я ним іду.

А на майданчику дозволяють імпровізувати?

Ви знаєте, я взагалі невеликий спец в імпровізації. А ось внутрішня свобода — це абсолютно так, якщо ти намагаєшся саме прожити сцену. Але це проявляється в якихось міліметрах рухів очей. Мені здається, в цьому найголовніша імпровізація проявляється — дозволити собі там усередині все.

Опишіть свою героїню трьома словами.

Гідність, сила, чуттєвість.

Опишіть проєкт одним словом.

Життя.

Негативний персонаж чи позитивний?

На це запитання немає відповіді, бо немає таких персонажів, вони ж усі дуже сильно заміксовані. Ось я, наприклад, позитивний чи негативний? Я теж не знаю, про себе не можу сказати, а персонажі тим цікавіші, чим сильніше вони заміксовані.

Яку роль ви нізащо не погодилися б зіграти?

Роль, яка могла б мене зруйнувати, мене особисто. Ті речі, які я не хотіла б у себе пускати, наприклад, заперечення бога, насильство невиправдане і щось антилюдське.

Про яку роль ви мрієте?

Протилежне всьому тому, що я сказала у попередній відповіді, – щось, що ближче до бога, що ближче до людей, і щось про те, що всім було б добре.

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