Телеканал СТБ совсем скоро покажет новую 8-серийную мелодраму «Объятия лжи» от Starlight Production. В эфире зрители будут следить за историей невероятной любви Тимура и Наны, которых на 20 лет разлучили недоразумение и страшная тайна. Главную героиню сериала ― Нану ― сыграла талантливая актриса Алина Сергеева. Читайте интервью с Алиной Сергеевой прямо сейчас!

Расскажите о сериале. О чем он?

О любви, о внутренних конфликтах, связанных с детскими травмами, как это часто бывает. Как говорят психологи, нет ни одного ребенка, не обиженного на своего отца за это. И это так, если человек в себе покопается глубинно, наверное, найдет какие-то маленькие части себя, каких-то маленьких девочек или мальчиков внутри, которые там кричат: «Мама, мне там больно за то, что ты когда-то мне вот так сделала!», или «Папа, ты мне вот когда-то так сказал, и я до сих пор там плачу!». Эти маленькие детки внутри нас, они здесь, в каждом герое есть. Там у нас нет чисто положительных и сугубо отрицательных, за каждым своя правда, у каждого вот этот маленький ребенок ― недолюбленный, обездоленный, униженный, возможно, не услышанный вовремя ли не воспринятый всерьез. Что мы, взрослые люди, часто делаем с маленькими детьми? Не обращаем внимания. Наверное, об этом, мне так кажется.

Что вас заинтересовало в этой истории, когда вы впервые ее прочитали?

Мне понравилось, что все персонажи сильные, яркие. Они глубоко, хорошо прописаны, у каждого есть свои плюсы и минусы. Мы каждому можем сочувствовать и в каждом можем усомниться. Мне нравится, что герои не идеальны.

Расскажите о своей героине, похожи ли вы с ней?

Вообще не похожа. Она врет, очень много врет, потому что вынуждена это делать в силу обстоятельств. Однажды, на мой взгляд, она проявила малодушие, не пошла дальше. Я бы, наверное, не смогла, не добившись правды, смириться с приговором себе. Она покоряется и идет на какой-то компромисс внутри своей души, и этот компромисс с ложью разрушает всю ее жизнь. И она страдает от этого. Я бы так не смогла, у меня нет ничего общего с героиней. Есть чувствительность к людям и к ситуациям ― вот тут, может, и похожи. Например, в истории у нас дочь есть, да? Приемная дочь при смерти, ей нужна дорогостоящая операция, вообще не известно, каким будет результат. И героиня моя, кажется, может горы свернуть для того, чтобы спасти своего ребенка. Здесь тоже мы в этом похожи, потому что если что-то случается с близкими, беда или нужда, ― я тоже готова мир перевернуть и решить проблему.

Как вы готовились к роли, проходили внутреннюю трансформацию с героиней?

Я читала столько раз сценарий… Есть некоторые великие наши люди, которые в искусстве уже давно, говорят о том, что надо много раз читать сценарий. Я его много раз читала, переписывала, анализировала, пыталась понять мотивацию, мы много разговаривали с автором сценария. Я всегда, когда есть возможность, спрашиваю. Мы вроде уже как посередине проекта, но я позвала Оксану, потому что кто как автор знает глубины каждого из персонажей, как они связаны между собой, для чего они так действуют, какая у них мотивация и другие вещи. Это тоже очень помогает, режиссерское видение, все, кто этим занимается, вносят коррективы. И я просто хотела бы эту роль не сыграть, а, как бы банально это ни звучало, прожить. Это честный путь, и я ему следую.

А на площадке позволяют импровизировать?

Вы знаете, я вообще не спец в импровизации. А вот внутренняя свобода ― это абсолютно так, если ты пытаешься именно прожить сцену. Но это проявляется в каких-то миллиметрах движений глаз. Мне кажется, в этом сама импровизация проявляется ― позволить себе там внутри все.

Опишите свою героиню тремя словами.

Достоинство, сила, чувственность.

Опишите проект одним словом.

Жизнь.

Отрицательный персонаж или положительный?

На этот вопрос нет ответа, потому что нет таких персонажей, они же все очень сильно замиксованы. Вот я, например, положительный или отрицательный? Я тоже не знаю, о себе не могу сказать, а персонажи тем интереснее, чем сильнее они замиксованы.

Какую роль вы ни за что не согласились бы сыграть?

Роль, которая могла бы меня разрушить. Те вещи, которые я не хотела бы в себе пускать, например, отрицание бога, насилие неоправданное и что-то античеловеческое.

О какой роли вы мечтаете?

Противоположное всему тому, что я сказала в предыдущем ответе, ― что-то, что ближе к богу, что ближе к людям, и что-то о том, что всем было бы хорошо.



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