Олександр Кобзар — відомий український актор театру і кіно, а також режисер. Глядачі телеканалу СТБ знають його за акторською роботою в серіалі «Доньки-матері», у якому він зіграв головну роль. Уже сьогодні ми побачимо Олександра в серіалі «Обійми брехні». Читайте інтерв’ю з Олександром Кобзарем просто зараз!

Коли ви прочитали сценарій, що вас зацікавило?

Мене зацікавило те, що це хороший матеріал, який сьогодні складно зустріти. Він дуже якісно написаний, опрацьований, а всі лінії — їх багато — для артистів дуже цікаві. І історія неординарна.

За фільмом ви прокурор. Розкажіть про свого персонажа.

Ну, насправді, якщо я прокурор, який виховувався в родині прокурорській, батько у мене прокурор, то це вже династія. Дуже складні взаємини з батьком, з членами сім’ї. Сама історія починається з того, що мене призначили головним прокурором області. І персонаж у мене неординарний. Він іде до своєї мети, він дуже складний, мстивий. Є ряд подій, що сталися 20 років тому, дуже негарні, через які, власне кажучи, ведеться боротьба сьогодні. Вони таким джокером виступають у нашій історії.

Як думаєте, наскільки це схоже на реальне життя прокурора?

Так, думаю, дуже схоже.

Ваш герой вступає у протистояння з Тимуром. Чи кохає він Нану, або це жага влади?

Радше він — жертва обставин, жертва стосунків із батьком. Його батько збудував систему стосунків у сім’ї таку, за якої діти не могли бути щасливими і не могли бути порядними, швидше за все, проблема саме в ньому.

Яку сцену вам найцікавіше було грати?

Дуже багато сцен класних, добре прописаних і драматургічних, і акторові є, що грати. Кожна цікава по-своєму.

Чому глядач буде дивитися цей проєкт?

Тому що життя героїв тут дуже насичене, завдяки чому зберігається інтрига.

Ви вже не вперше граєте негативного персонажа. Хотіли б зіграти протилежного за характером?

Ні, душку не хотів би. Проте є в моєму репертуарі позитивні ролі, але тут дуже якісний продукт.

Вам подобаються ваші партнери?

Партнери дуже класні, шикарні, і атмосфера взаємин між колегами чудова, дуже тепла.

Опишіть проєкт одним словом.

Загадковий.

Опишіть свого персонажа трьома характеристиками.

Інтрига, дитячий біль, слабкість.

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