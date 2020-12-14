Олександр Кобзар: Життя героїв у серіалі «Обійми брехні» дуже насичене, завдяки чому зберігається інтрига
Олександр Кобзар — відомий український актор театру і кіно, а також режисер. Глядачі телеканалу СТБ знають його за акторською роботою в серіалі «Доньки-матері», у якому він зіграв головну роль. Уже сьогодні ми побачимо Олександра в серіалі «Обійми брехні». Читайте інтерв’ю з Олександром Кобзарем просто зараз!
Коли ви прочитали сценарій, що вас зацікавило?
Мене зацікавило те, що це хороший матеріал, який сьогодні складно зустріти. Він дуже якісно написаний, опрацьований, а всі лінії — їх багато — для артистів дуже цікаві. І історія неординарна.
За фільмом ви прокурор. Розкажіть про свого персонажа.
Ну, насправді, якщо я прокурор, який виховувався в родині прокурорській, батько у мене прокурор, то це вже династія. Дуже складні взаємини з батьком, з членами сім’ї. Сама історія починається з того, що мене призначили головним прокурором області. І персонаж у мене неординарний. Він іде до своєї мети, він дуже складний, мстивий. Є ряд подій, що сталися 20 років тому, дуже негарні, через які, власне кажучи, ведеться боротьба сьогодні. Вони таким джокером виступають у нашій історії.
Як думаєте, наскільки це схоже на реальне життя прокурора?
Так, думаю, дуже схоже.
Ваш герой вступає у протистояння з Тимуром. Чи кохає він Нану, або це жага влади?
Радше він — жертва обставин, жертва стосунків із батьком. Його батько збудував систему стосунків у сім’ї таку, за якої діти не могли бути щасливими і не могли бути порядними, швидше за все, проблема саме в ньому.
Яку сцену вам найцікавіше було грати?
Дуже багато сцен класних, добре прописаних і драматургічних, і акторові є, що грати. Кожна цікава по-своєму.
Чому глядач буде дивитися цей проєкт?
Тому що життя героїв тут дуже насичене, завдяки чому зберігається інтрига.
Ви вже не вперше граєте негативного персонажа. Хотіли б зіграти протилежного за характером?
Ні, душку не хотів би. Проте є в моєму репертуарі позитивні ролі, але тут дуже якісний продукт.
Вам подобаються ваші партнери?
Партнери дуже класні, шикарні, і атмосфера взаємин між колегами чудова, дуже тепла.
Опишіть проєкт одним словом.
Загадковий.
Опишіть свого персонажа трьома характеристиками.
Інтрига, дитячий біль, слабкість.
Більше на тему: СТБ покаже 8-серійну мелодраму «Обійми брехні» виробництва Starlight Production
Thanks!
Our editors are notified.