Александр Кобзарь — известный украинский актер театра и кино, а также режиссер. Зрители телеканала СТБ знают его по актерской работе в сериале «Дочки-матери», в котором он сыграл главную роль. Уже сегодня мы увидим Александра в сериале «Объятия лжи». Читайте интервью с Александром Кобзарем прямо сейчас!

Когда вы прочитали сценарий, что вас заинтересовало?

Меня заинтересовало то, что это хороший материал, который сегодня сложно встретить. Он очень качественно написан, проработан, а все линии — их много — для артистов очень интересны. И история неординарная.

По фильму вы прокурор. Расскажите о своем персонаже.

Ну, на самом деле, если я прокурор, который воспитывался в семье прокурорской, отец у меня прокурор, это уже династия. Очень сложные отношения с отцом, с членами семьи. Сама история начинается с того, что меня назначили главным прокурором области. И персонаж у меня неординарный. Он идет к своей цели, он очень сложный, мстительный. Есть ряд событий, произошедших 20 лет назад, очень некрасивых, из-за которых, собственно говоря, ведется борьба сегодня. Они таким джокером являются в нашей истории.

Как думаете, насколько это похоже на реальную жизнь прокурора?

Да, думаю, очень похоже.

Ваш герой вступает в противостояние с Тимуром. Любит ли он Нану, или это жажда власти?

Скорее он — жертва обстоятельств, жертва отношений с отцом. Его отец построил систему отношений в семье такую, при которой дети не могли быть счастливыми и не могли быть порядочными, скорее всего, проблема именно в нем.

Какую сцену вам интереснее всего было играть?

Очень много сцен классных, хорошо прописанных и драматургических, и актеру есть, что играть. Каждая интересна по-своему.

Почему зритель будет смотреть этот проект?

Потому что жизнь героев здесь очень насыщенная, благодаря чему сохраняется интрига.

Вы уже не первый раз играете отрицательного персонажа. Хотели бы сыграть противоположного по характеру героя?

Нет, не хотел бы. Однако есть в моем репертуаре положительные роли, но здесь очень качественный продукт.

Вам нравятся ваши партнеры?

Партнеры очень классные, шикарные, и атмосфера взаимоотношений между коллегами замечательная, очень теплая.

Опишите проект одним словом.

Загадочный.

Опишите своего персонажа тремя характеристиками.

Интрига, детская боль, слабость.

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