Актор Дмитро Ульянов розповів про секрет щасливих стосунків

Сьогодні на СТБ відбудеться прем’єра 8-серійної мелодрами «Обійми брехні» виробництва Starlight Production. В ефірі глядачі стежитимуть за історією неймовірного кохання Тимура і Нани, яких на 20 років розлучили непорозуміння і страшна таємниця. Поки всі чекають на прем’єру проєкту, Дмитро Ульянов, виконавець головної ролі, розповів, що, на його думку, є запорукою щасливих стосунків.

Зовсім скоро глядачі СТБ будуть стежити за перипетіями у стосунках Тимура і Нани, яких у юності розлучило фатальне непорозуміння. Дмитро Ульянов, який виконав головну роль у серіалі «Обійми брехні», уже 18 років щасливий у шлюбі. Напередодні прем’єри актор поділився своїми секретами гармонійних стосунків.

«Секрет один ― постійна робота. Це важка праця ― жити з іншою людиною, іти на компроміси, намагатися відчувати іншу людину, що вона відчуває, вміти пробачати. Це банальні слова, але це дуже складно. Простіше образитися, назавжди забути. Та коли ви створюєте щось спільне, сім’ю і все, що з нею пов’язане, тим більше, коли є діти… Я вважаю, що діти в жодному разі не відповідальні за якийсь поганий настрій батьків, вони не винуваті, якщо мама з татом не можуть домовитися. Бувають різні кризові ситуації, за бажанні завжди можна їх подолати. Але за бажання хоча б з одного боку. Тоді можна це якось згладити. Іноді буває, що з двох сторін немає такого бажання. Загалом, це важка праця. Потрібне терпіння, терпіння і ще раз терпіння», ― ділиться Дмитро Ульянов.

Не пропустіть прем’єру серіалу «Обійми брехні» 14 грудня на телеканалі СТБ!

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