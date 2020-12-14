Актер Дмитрий Ульянов рассказал о секретах счастливых отношений

Сегодня на СТБ состоится премьера 8-серийной мелодрамы «Объятия лжи» производства Starlight Production. В эфире зрители будут следить за историей невероятной любви Тимура и Наны, которых на 20 лет разлучили недоразумение и страшная тайна. Пока все ожидают премьеры проекта, Дмитрий Ульянов, исполнивший главную роль, рассказал, что, по его мнению, является залогом счастливых отношений.

Совсем скоро зрители СТБ будут следить за перипетиями в отношениях Тимура и Наны, которых в юности разлучило роковое недоразумение. Дмитрий Ульянов, исполнитель главной роли в сериале «Объятия лжи», уже 18 лет счастлив в браке. В преддверии премьеры актер поделился своими секретами гармоничных отношений.

«Секрет один ― постоянная работа. Это тяжелейший труд ― жить с другим человеком, идти на компромиссы, стараться чувствовать другого человека, что он ощущает, уметь прощать. Это банальные слова, но это очень сложно. Проще обидеться, навсегда забыть. Но когда вы создаете что-то общее, семью и все, что этому сопутствует, тем более, когда есть дети… Я считаю, что дети ни в коем случае не ответственны за какое-то плохое настроение родителей, они ни при чём, если мама с папой не могут договориться. Бывают разные кризисные ситуации, при желании, всегда можно их преодолеть. Но при желании, хотя бы с одной стороны. Тогда можно это как-то сгладить. Иногда бывает, что с двух сторон нет такого желания. В общем, это тяжелый труд. Нужно терпение, терпение и терпение», ― делится Дмитрий Ульянов.

Не пропустите премьеру сериала «Объятия лжи» 14 декабря на телеканале СТБ!

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