«Колір пристрасті» повертається: не за горами другий сезон

Учора на телеканалі СТБ відбувся показ фінальних серій багатосерійної авантюрної мелодрами під назвою «Колір пристрасті» авторки Тетяни Гнєдаш. У ролях знімалися улюблені глядачами СТБ Даша Легейда, Катерина Тишкевич та Катерина Варченко. Українцям сподобалася авантюрна мелодрама, і її творці оголосили прекрасну новину: прем’єра другого сезону серіалу «Колір пристрасті» ― не за горами.

За сюжетом, дівчина Даша за брехливим звинуваченням у вбивстві потрапляє під слідство. Усі докази проти неї, і їй загрожує тривале ув’язнення, а безгрошів’я і непутяща мати не дають ніякої надії на допомогу тямущих адвокатів. Та справа потрапляє до молодого слідчого Андрія Потапенка, і той змушує Дашу повірити, що справедливість і чесний суд існують. Несподівано для самого себе слідчий розуміє, що дівчина йому небайдужа.

Та Потапенко заручений, він людина обов’язку, тому лякається несподіваного почуття. Під тиском сім’ї нареченої він відмовляється вести справу Даші. Дівчина повинна відбути 10 років в ув’язненні. Через деякий час Андрій спробує все виправити, але Даша вже викреслить його зі свого життя. Попереду в неї завзята боротьба за місце під сонцем, за справедливість, а ще за щастя з таким непідхожим для неї чоловіком ― слідчим Андрієм Потапенком.

Зйомки продовження мелодрами відбудуться в Києві. На них буде дотримано всіх необхідних заходів безпеки, запроваджених на період карантину: температурний скринінг, масково-рукавичковий режим, наявність антисептиків, обмеження за кількістю людей на майданчику.

Про старт зйомок телеканал СТБ оголосить зовсім скоро. Стежте за новинами про серіал «Колір пристрасті» на сайті STB.UA!

Більше на тему: СТБ покаже 8-серійну мелодраму «Обійми брехні» виробництва Starlight Production

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ