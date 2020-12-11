«Цвет страсти» возвращается: не за горами второй сезон

Вчера на телеканале СТБ состоялся показ финальных серий многосерийной авантюрной мелодрамы под названием «Цвет страсти» автора Татьяны Гнедаш. В ролях снимались полюбившиеся зрителями СТБ Даша Легейда, Екатерина Тышкевич и Екатерина Варченко. Украинцам понравилась авантюрная мелодрама, и ее создатели огласили прекрасную новость: премьера второго сезона сериала «Цвет страсти» ― не за горами.

По сюжету, девушка Даша по лживому обвинению в убийстве попадает под следствие. Но все улики против нее, и ей грозит длительное заключение, а безденежье и непутевая мать не дают никакой надежды на помощь толковых адвокатов. Но дело попадает к молодому следователю Андрею Потапенко, и тот заставляет Дашу поверить, что справедливость и честный суд существуют. Неожиданно для самого себя следователь понимает, что девушка ему небезразлична.

Но Потапенко помолвлен, он человек долга, поэтому пугается неожиданно охватившего его чувства. Под давлением семьи невесты он отказывается вести дело Даши и самоустраняется от ее проблем. Девушка должна отбыть 10 лет в заключении. Спустя время Андрей попытается все исправить, но Даша уже вычеркнет его из своей жизни. Впереди у нее упорная борьба за место под солнцем, за справедливость, а еще за счастье с таким неподходящим для нее мужчиной ― следователем Андреем Потапенко…

Съемки продолжения мелодрамы состоятся в Киеве. На них будут соблюдаться все необходимые меры безопасности, принятые на период карантина: температурный скрининг, масочно-перчаточный режим, наличие антисептиков, ограничение по количеству людей на площадке.

О старте съемок телеканал СТБ объявит совсем скоро. Следите за новостями о сериале «Цвет страсти» на сайте STB.UA!

Больше по теме: СТБ покажет 8-серийную мелодраму «Объятия лжи» производства Starlight Production

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ