Сьогодні, 10 грудня, о 20: 15 на телеканалі СТБ відбудеться показ фінальних 23 і 24 серій романтичного серіалу «Колір пристрасті». Читайте анонс 23―24 серій фільму «Колір пристрасті» просто зараз!

У дитячий будинок Марії влаштовується нянею дівчина Надя ― нова дружина дядька Мишка. Жінки одразу знаходять спільну мову, і Марія відкривається їй, розповівши про свою закоханість. Однак побачивши, що чоловік серця подруги ― Андрій Потапенко, Надя непритомніє. Що їх пов’язує, і хто вона насправді?

У ролях: Анна Сердюк, Юрій Феліпенко, Катерина Варченко, Анастасія Іванова, Віталій Салій, Вікторія Литвиненко, Дар’я Легейда, Світлана Зельбет, Лариса Руснак та ін.

Video: «Колір пристрасті»: анонс кінцевих 23―24 серій Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийде серіал Колір пристрасті. Що ж станеться в 23 та 24 серіях Колір пристрасті. Читайте анонс серіалу в матеріалі.

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