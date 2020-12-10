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«Цвет страсти»: анонс заключительных 23―24 серий

10.12.2020

Сегодня, 10 декабря, в 20:15 на телеканале СТБ состоится показ финальных 23 и 24 серий романтического сериала «Цвет страсти». Читайте анонс 23―24 серий фильма «Цвет страсти» прямо сейчас!  

В детский дом Марии устраивается няней девушка Надя – новая жена дяди Миши. Женщины сразу находят общий язык, и Мария открывается ей, рассказав о своей влюбленности. Однако увидев, что мужчина сердца подруги ― Андрей Потапенко, Надя падает в обморок. Что их связывает, и кто она на самом деле? 

В ролях: Анна Сердюк, Юрий Фелипенко, Екатерина Варченко, Анастасия Иванова, Виталий Салий, Виктория Литвиненко, Дарья Легейда, Светлана Зельбет, Лариса Руснак и др.

Video: «Цвет страсти»: анонс заключительных 23―24 серий

Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдет сериал Цвет страсти. Что произойдет в 23 и 24 сериях Цвет страсти? Читайте анонс сериала в материале

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