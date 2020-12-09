Сьогодні, 9 грудня, о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться показ 21 і 22 серій романтичного серіалу «Колір пристрасті». Читайте анонс 21―22 серій фільму «Колір пристрасті» просто зараз!

Опіки Даші дуже серйозні, їй проводять вкрай складну операцію. Хірург зробив усе можливе, щоб урятувати Гомонай. Та незабаром усіх шокує звістка про те, що юної Даші не стало. Убитий горем Потапенко обіцяє за всяку ціну домогтися її виправдання, хоча б посмертно.

У ролях: Анна Сердюк, Юрій Феліпенко, Катерина Варченко, Анастасія Іванова, Віталій Салій, Вікторія Литвиненко, Дар’я Легейда, Світлана Зельбет, Лариса Руснак та ін.

Video: «Колір пристрасті»: анонс 21―22 серій Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийде серіал Колір пристрасті. Що ж станеться в 21 та 22 серіях Колір пристрасті. Читайте анонс серіалу в матеріалі.

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