Сегодня, 9 декабря, в 20:15 на телеканале СТБ состоится показ 21 и 22 серий романтического сериала «Цвет страсти». Читайте анонс 21―22 серий фильма «Цвет страсти» прямо сейчас!

Ожоги Даши слишком серьезные, ей проводят крайне сложную операцию. Хирург сделал все возможное, чтобы спасти Гомонай. Но вскоре всех шокирует известие о том, что юной Даши не стало. Убитый горем Потапенко обещает во что бы то ни стало добиться её оправдания, хотя бы посмертно.

В ролях: Анна Сердюк, Юрий Фелипенко, Екатерина Варченко, Анастасия Иванова, Виталий Салий, Виктория Литвиненко, Дарья Легейда, Светлана Зельбет, Лариса Руснак и др.

Video: «Цвет страсти»: анонс 21―22 серий Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдет сериал Цвет страсти. Что произойдет в 21 и 22 сериях Цвет страсти? Читайте анонс сериала в материале

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