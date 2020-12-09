Анна Адамович: У серіалі «Обійми брехні» дуже гарна драматургія!

Телеканал СТБ 14 грудня покаже нову 8-серійну мелодраму «Обійми брехні» від Starlight Production. В ефірі глядачі стежитимуть за історією неймовірного кохання Тимура і Нани, яких на 20 років розлучили непорозуміння і страшна таємниця. Молода українська акторка Анна Адамович зіграла в серіалі головну героїню Нану в молодості. Читайте інтерв’ю з Анною Адамович просто зараз!

Розкажіть про серіал «Обійми брехні».

У телесеріалі «Обійми брехні» я граю головну героїню в молодості. Це історія про перипетії любовні, перипетії людей, родичів, сім’ї великої. Мене дуже зачепило, нечасто таке стається, адже дуже багато мелодраматичних серіалів ми зараз бачимо. І мені здається, що це один з прикладів такого дуже гарного, смачного і якісного телесеріалу, тому мені дуже подобається на цьому знімальному майданчику.

Ви схожі з вашою героїнею?

Насправді, взагалі ні. Вона більш жіночна, дуже романтична, тиха. А я таке дівчисько, пацанка, ніколи не полізу по слово в кишеню — і це нас дуже сильно відрізняє. Та якраз те й цікаво, грати щось відмінне від мого особистого характеру, тому що це для мене практика. Я в собі віднаходжу такі сторони і розумію, що теж можу бути романтичною, і для мене це справжнє відкриття. Дуже люблю романтичних героїнь, яких усі кохають, тому що так відкриваю любов до себе, напевно.

Як ви готувалися до цієї ролі, щоб трансформувати свій особистий характер у персонажа?

Я думаю, що можна відповісти дуже просто: якось знайти в собі легкість, причому як фізичну, так і ментальну. Знаєте, от більш легкі, якісь протяжні рухи, легка і тиха вимова, очі відкриті. Мені набагато зручніше високомірний погляд трошечки – це просто моє, природне. Я думаю, що в Нани більш відкритий погляд на світ, що вона вірить у правильність того, що відбувається навколо. Я ж більш скептично до цього ставлюся.

Чому глядачі мають дивитись цей проєкт, чим він має зачепити їх?

Я думаю, самою історією, тому що дуже тут гарна драматургія – це завжди найважливіше для актора чи будь-кого з кіно або телемайданчика. Раджу подивитися глядачам цей серіал, бо я впевнена, що їм сподобається.

Опишіть свою героїню трьома словами.

Романтична, довірлива, сповнена любові.

Опишіть проєкт одним словом, можливо, фразою.

Сім’я.

Кіно чи театр?

Кіно. Не знаю, напевно, через те, що я з дитинства почала зніматися саме в кіно – це були телевізійні проєкти, але я відразу відчувала себе і намагалася вже практикувати, грати на майданчику. І театр, на жаль, не приходив до мене в життя так стрімко, як це сталось із кіно та всією моєю кар’єрою. От через те, що воно не прийшло до тебе в студентстві і, можливо, в дитинстві, якось і не тягне. Та я думаю, що до театру треба кіноактору дорости, адже це ще більш богемна професія. Театр – це міф, театр – це таїнство.

Негативний персонаж чи позитивний?

Позитивний. Негативного грати цікаво, але потім фанати пишуть таке, що не хочеться жити.

Драма чи комедія?

Трагікомедія.

Яку роль ви навідріз відмовилися би грати?

Проститутку. Якусь дуже жорстоку людину. Наприклад, я вже грала таку – Лізу з «Мережива долі». Це було дуже важко психологічно – зрощувати монстра в собі. Тоді ми знімали два місяці, і я дуже, дуже, дуже довго відходила від того. Проститутку я не хотіла би грати ще тому, що це неприємно, відчуваєш себе річчю. Навіть при тому, що ти просто граєш якусь таку продажну жінку, все одно починаєш відчувати це. Так чи інакше, якщо ти вже вдягнув на себе такі речі, якщо промовляєш такий текст, то все одно це проживаєш – це гидко і неприємно. Я відмовилася б від таких ролей. І мені здається, що це неправильний приклад: дуже жорстокі люди або проституція – це погана сторона. З одного боку, люди повинні знати, що буває по-різному в житті, а з іншого – це можна показати інакше, не так яскраво і не так гидко.

Про яку роль ви мрієте?

Я хотіла би зіграти, напевно, міфічну істоту — русалку або мавку в якомусь псевдоісторичному фентезі. Мені дуже було б цікаво зіграти жінку, яка сильно впливає на головного героя, допомагає йому, але вона при цьому така таємнича.

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