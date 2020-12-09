Анна Адамович: В сериале «Объятья лжи» очень хорошая драматургия!

Телеканал СТБ 14 декабря покажет новую 8-серийную мелодраму «Объятия лжи» от Starlight Production. В эфире зрители будут следить за историей невероятной любви Тимура и Наны, которых на 20 лет разлучили недоразумение и страшная тайна. Молодая украинская актриса Анна Адамович сыграла в сериале главную героиню Нану в молодости. Читайте интервью с Анной Адамович прямо сейчас!

Расскажите о сериале «Объятия лжи».

В телесериале «Объятия лжи» я играю главную героиню в молодости. Это история о перипетиях любовных, перипетиях людей, родственников, семьи большой. Меня очень задело, не часто такое происходит, ведь очень много мелодраматических сериалов мы сейчас видим. И мне кажется, что это один из примеров такого очень хорошего, вкусного и качественного телесериала, поэтому мне очень нравится на этой съемочной площадке.

Вы похожи с вашей героиней?

На самом деле, вообще нет. Она более женственная, очень романтичная, тихая. А я такая ​​девчонка, пацанка, никогда не полезу за словом в карман ― и это нас очень сильно отличает. И как раз это и интересно, играть что-то отличное от моего личного характера, потому что это для меня практика. Я в себе нахожу такие стороны и понимаю, что тоже могу быть романтичной, и для меня это настоящее открытие. Очень люблю романтических героинь, которых все любят, потому что так открываю любовь к себе, наверное.

Как вы готовились к этой роли, чтобы трансформировать свой личный характер в персонажа?

Я думаю, что можно ответить очень просто: как-то найти в себе легкость, причем как физическую, так и ментальную. Знаете, вот более легкие, такие плавные движения, легкое и тихое произношение, глаза открыты. Мне гораздо удобнее сыграть высокомерный взгляд немножечко ― это просто мое, естественное. Я думаю, что у Наны более открытый взгляд на мир, она верит в правильность происходящего вокруг. Я более скептически к этому отношусь.

Почему зрители должны смотреть этот проект, чем он их должен задеть?

Я думаю, самой историей, потому что очень здесь хорошая драматургия ― это всегда важнее для актера или кого-либо из кино или телеплощадки. Советую посмотреть зрителям этот сериал, я уверена, что им понравится.

Опишите свою героиню тремя словами.

Романтичная, доверчивая, полная любви.

Опишите проект одним словом, возможно, фразой.

Семья.

Кино или театр?

Кино. Не знаю, наверное, из-за того, что я с детства начала сниматься именно в кино ― это были телевизионные проекты, но я сразу чувствовала себя и пыталась уже практиковать, играть на площадке. И театр, к сожалению, не приходил ко мне в жизни так быстро, как это случилось с кино и всей моей карьерой. И вот из-за того, что оно не пришло к тебе в студенчестве и, возможно, в детстве, то и не тянет. И я думаю, что до театра надо киноактеру дорасти, ведь это еще более богемная профессия. Театр ― это миф, театр ― это таинство.

Отрицательный персонаж или положительный?

Положительный. Негативного играть интересно, но потом фанаты пишут такое, что не хочется жить.

Драма или комедия?

Трагикомедия.

Какую роль вы наотрез отказались бы играть?

Проститутку. Какого-то очень жестокого человека. Например, я уже играла такую ​​― Лизу из «Нитей судьбы». Это было очень тяжело психологически ― взращивать монстра в себе. Тогда мы снимали два месяца, и я очень, очень, очень долго отходила от этого. Проститутку я не хотела бы играть еще потому, что это неприятно, чувствуешь себя вещью. Даже при том, что ты просто играешь какую-то такую ​​продажную женщину, все равно начинаешь чувствовать это. Так или иначе, если ты надел на себя такие вещи, если говоришь такой текст, то все равно это проживаешь ― это противно и неприятно. Я отказалась бы от таких ролей. И мне кажется, что это неправильный пример: очень жестокие люди или проституция ― это плохая сторона. С одной стороны, люди должны знать, что бывает по-разному в жизни, а с другой ― это можно показать иначе, не так ярко и не так противно.

О какой роли вы мечтаете?

Я хотела бы сыграть, наверное, мифическое существо ― русалку в каком-то псевдоисторическом фэнтези. Мне очень было бы интересно сыграть женщину, которая сильно влияет на главного героя, помогает ему, но она при этом такая таинственная.

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