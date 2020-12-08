Сьогодні, 8 грудня, о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться показ 19 і 20 серій романтичного серіалу «Колір пристрасті». Читайте анонс 19―20 серій фільму «Колір пристрасті» просто зараз!

Потапенко з подивом дізнається, що всі кошти від контрабанди йшли на утримання дитячого притулку, а також лікування та реабілітацію його вихованців. Марія вирішує припинити займатися контрабандою і відмовляється віддавати Роману папку з контактами ― за будь-які гроші. Марта влаштовує в колонії пожежу, і Гомонай виявляють із сильними опіками…

У ролях: Анна Сердюк, Юрій Феліпенко, Катерина Варченко, Анастасія Іванова, Віталій Салій, Вікторія Литвиненко, Дар’я Легейда, Світлана Зельбет, Лариса Руснак та ін.

Video: «Колір пристрасті»: анонс 19―20 серій Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийде серіал Колір пристрасті. Що ж станеться в 19 та 20 серіях Колір пристрасті. Читайте анонс серіалу в матеріалі.

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