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«Цвет страсти»: анонс 19―20 серий

08.12.2020

Сегодня, 8 декабря, в 20:15 на телеканале СТБ состоится показ 19 и 20 серий романтического сериала «Цвет страсти». Читайте анонс 19―20 серий фильма «Цвет страсти» прямо сейчас! 

Потапенко с удивлением узнаёт, что все средства от контрабанды уходили на содержание детского приюта, а также лечение и реабилитацию его воспитанников.  Мария принимает решение прекратить заниматься контрабандой и отказывается отдавать Роману папку с контактами ― за любые деньги. Марта устраивает в колонии пожар, и Гомонай обнаруживают с сильнейшими ожогами…

В ролях: Анна Сердюк, Юрий Фелипенко, Екатерина Варченко, Анастасия Иванова, Виталий Салий, Виктория Литвиненко, Дарья Легейда, Светлана Зельбет, Лариса Руснак и др.

Video: «Цвет страсти»: анонс 19―20 серий

Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдет сериал Цвет страсти. Что произойдет в 19 и 20 сериях Цвет страсти? Читайте анонс сериала в материале

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