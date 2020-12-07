Сьогодні, 7 грудня, о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться показ 17 і 18 серій романтичного серіалу «Колір пристрасті». Читайте анонс 17―18 серій фільму «Колір пристрасті» просто зараз!

Марта постійно намагається знайти момент, щоб напасти на Дашу, і навіть підготувала заточку. Що ближче виправдувальний вирок Дарини Гомонай, то більше загострюється обстановка. Гаврилов починає підозрювати Софію в тому, що вона сфабрикувала докази проти Даші. Тим часом, Марія просить допомоги у Потапенка ― їй необхідно провести повний аудит роботи дитбудинку і вивчити всю документацію.

Режисер: Дмитро Гольдман.

У ролях: Анна Сердюк, Юрій Феліпенко, Катерина Варченко, Анастасія Іванова, Віталій Салій, Вікторія Литвиненко, Дар’я Легейда, Світлана Зельбет, Лариса Руснак та ін.

Video: «Колір пристрасті»: анонс 17―18 серій Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийде серіал Колір пристрасті. Що ж станеться в 17 та 18 серіях Колір пристрасті. Читайте анонс серіалу в матеріалі.

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