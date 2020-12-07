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«Цвет страсти»: анонс 17―18 серий

07.12.2020

Сегодня, 7 декабря, в 20:15 на телеканале СТБ состоится показ 17 и 18 серий романтического сериала «Цвет страсти». Читайте анонс 17―18 серий фильма «Цвет страсти» прямо сейчас! 

Марта постоянно пытается найти момент, чтобы напасть на Дашу, и даже подготовила заточку. Чем ближе оправдательный приговор Дарьи Гомонай, тем больше накаляется обстановка. Гаврилов начинает подозревать Софию в том, что она сфабриковала улики против Даши. Тем временем, Мария просит помощи у Потапенко – ей необходимо провести полный аудит работы детдома и изучить всю документацию.

Режиссер: Дмитрий Гольдман.

В ролях: Анна Сердюк, Юрий Фелипенко, Екатерина Варченко, Анастасия Иванова, Виталий Салий, Виктория Литвиненко, Дарья Легейда, Светлана Зельбет, Лариса Руснак и др.

Video: «Цвет страсти»: анонс 17―18 серий

Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдет сериал Цвет страсти. Что произойдет в 17 и 18 сериях Цвет страсти? Читайте анонс сериала в материале

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