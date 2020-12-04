Уже незабаром відбудеться прем’єра 8-серійної мелодрами «Обійми брехні» від телеканалу СТБ і Starlight Production. В ефірі глядачі стежитимуть за історією неймовірного кохання Тимура і Нани, яких на 20 років розлучили непорозуміння і страшна таємниця. Прем’єра проєкту в ефірі СТБ запланована на 14 грудня в слоті «СТБ-серіал» ― у будні о 20:15.

Генеральна продюсерка Галина Балан-Тімкіна зазначає, що це історія, передовсім, про виняткове кохання:

«Це неймовірної краси і глибини любовна історія. Така любов трапляється тільки раз у житті, і на неї чекає кожна жінка. Любовні сцени вирішені на піку драматизму, чуттєвості і візуальної краси. Глядачі будуть насолоджуватися кожним кадром, епізодом! Головна героїня ― Нана ― ідеальна жінка, у якої є все.

Та невдовзі ми розуміємо, що це жінка з глибоко пораненою душею, заручниця болісної таємниці минулого. У нас усі персонажі красиві і манірні. Здавалося б, у них у житті все бездоганно, але всередині цього “Мадридського двору” киплять божевільні пристрасті! У кожного з героїв кохання не на життя, а на смерть. Усіх пов’язує один злочин, але як і хто до нього причетний? Ця таємниця здатна зруйнувати життя кожного з них».

Video: Галина Балан-Тімкіна про серіал «Обійми брехні» Генеральна продюсерка Галина Балан-Тімкіна зазначає, що це історія, передовсім, про виняткове кохання

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