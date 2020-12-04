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Галина Балан-Тимкина о сериале «Объятия лжи»

04.12.2020

Уже совсем скоро состоится премьера 8-серийной мелодрамы «Объятия лжи» от телеканала СТБ и Starlight Production. В эфире зрители будут следить за историей невероятной любви Тимура и Наны, которых на 20 лет разлучили недоразумение и страшная тайна. Премьера проекта в эфире СТБ запланирована на 14 декабря в слоте «СТБ-сериал» ― по будням в 20:15. 

Генеральный̆ продюсер сериала Галина Балан-Тимкина отмечает, что это история, в первую очередь, об исключительной любви: 

«Это невероятной красоты и глубины любовная история. Такая любовь случается только раз в жизни, и ее ждет каждая женщина. Любовные сцены решены на пике драматизма, чувственности и визуальной красоты. Зрители будут наслаждаться каждым кадром, эпизодом! Главная героиня ― Нана – идеальная женщина, у которой есть все. 

Но вскоре мы понимаем, что это женщина с глубоко израненной душой, заложница мучительной тайны прошлого. У нас все персонажи красивые и чопорные. Казалось бы, в их жизнях все безупречно, но внутри этого “Мадридского двора” кипят сумасшедшие страсти! У каждого из героев любовь не на жизнь, а на смерть. Всех связывает одно преступление, но как и кто к нему причастен? Эта тайна способна разрушить жизнь каждого из них».

Video: Галина Балан-Тимкина о сериале «Объятия лжи»

Генеральный̆ продюсер сериала Галина Балан-Тимкина отмечает, что это история, в первую очередь, об исключительной любви

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