«Обійми брехні»: вражаючі факти про акторів нового серіалу
03.12.2020
14 грудня на СТБ стартує прем’єра нової 8-серійної мелодрами «Обійми брехні» від Starlight Production. В ефірі глядачі стежитимуть за історією неймовірного кохання Тимура і Нани, яких на 20 років розлучили непорозуміння і страшна таємниця. Читайте вражаючі факти про акторів серіалу «Обійми брехні» далі в матеріалі.
- Олександр Кобзар. У 2017 році Олександрові Кобзарю присвоїли звання заслуженого артиста України. У 2018 році він увійшов до списку найбільш високооплачуваних зірок України.
- Яків Кучеревський. Заслужений артист України, який здобув визнання не тільки в рідній країні, а навіть у Туреччині. Його фільмографія налічує понад 40 проєктів, найпопулярнішими з яких є: «Ліквідація», «Мандри Синдбада», «Схід-Захід» і «Володимирська, 15».
- Ірина Мельник. Ірина є лауреаткою премій «Стожари» і «Смолоскип». У 2003 році її визнали заслуженою артисткою України. Серед драматичних і військових стрічок яскравою роботою Ірини в кіно був комедійний серіал «Доярка з Хацапетівки»-3 від режисерки Анни Гресь.
- Аліна Сергєєва. Глядачі СТБ люблять цю актрису та її зіркову родину. Адже чоловік Аліни ― відомий режисер-постановник, який працював над серіалом телеканалу СТБ «Другий шанс на перше кохання».
Video: «Обійми брехні»: вражаючі факти про акторів нового серіалу
Більше на тему: СТБ покаже 8-серійну мелодраму «Обійми брехні» виробництва Starlight Production
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvc2VyaWFsIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+DQo=
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=
Thanks!
Our editors are notified.