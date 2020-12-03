14 грудня на СТБ стартує прем’єра нової 8-серійної мелодрами «Обійми брехні» від Starlight Production. В ефірі глядачі стежитимуть за історією неймовірного кохання Тимура і Нани, яких на 20 років розлучили непорозуміння і страшна таємниця. Читайте вражаючі факти про акторів серіалу «Обійми брехні» далі в матеріалі.

Олександр Кобзар. У 2017 році Олександрові Кобзарю присвоїли звання заслуженого артиста України. У 2018 році він увійшов до списку найбільш високооплачуваних зірок України. Яків Кучеревський. Заслужений артист України, який здобув визнання не тільки в рідній країні, а навіть у Туреччині. Його фільмографія налічує понад 40 проєктів, найпопулярнішими з яких є: «Ліквідація», «Мандри Синдбада», «Схід-Захід» і «Володимирська, 15». Ірина Мельник. Ірина є лауреаткою премій «Стожари» і «Смолоскип». У 2003 році її визнали заслуженою артисткою України. Серед драматичних і військових стрічок яскравою роботою Ірини в кіно був комедійний серіал «Доярка з Хацапетівки»-3 від режисерки Анни Гресь. Аліна Сергєєва. Глядачі СТБ люблять цю актрису та її зіркову родину. Адже чоловік Аліни ― відомий режисер-постановник, який працював над серіалом телеканалу СТБ «Другий шанс на перше кохання».

Video: «Обійми брехні»: вражаючі факти про акторів нового серіалу Читайте вражаючі факти про акторів серіалу Обійми брехні далі в матеріалі.

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