14 декабря на СТБ стартует премьера 8-серийной мелодрамы «Объятия лжи» от Starlight Production. В эфире зрители будут следить за историей невероятной любви Тимура и Наны, которых на 20 лет разлучили недоразумение и страшная тайна. Читайте впечатляющие факты об актерах сериала «Объятия лжи» далее в материале.

Александр Кобзарь. В 2017 году Александру Кобзарю присвоили звание заслуженного артиста Украины. В 2018 году он вошел в список самых высокооплачиваемых звезд Украины. Яков Кучеревский. Заслуженный артист Украины, получивший признание не только в родной стране, но даже в Турции. Его фильмография насчитывает свыше 40 проектов, самыми популярными среди которых являются: «Ликвидация», «Странствия Синдбада», «Восток-Запад» и «Владимирская, 15». Ирина Мельник. Ирина является лауреатом премий «Стожары» и «Смолоскип». В 2003 году ее признали заслуженной артисткой Украины. Среди драматических и военных картин яркой работой Ирины в кино был комедийный сериал «Доярка из Хацапетовки»-3 от режиссера Анны Гресь. Алина Сергеева. Зрители СТБ любят эту актрису и ее звездную семью. Ведь муж Алины ― известный режиссер-постановщик, который работал над сериалом телеканала СТБ «Второй шанс на первую любовь».

Video: «Объятия лжи»: впечатляющие факты об актерах нового сериала Читайте впечатляющие факты об актерах сериала Объятия лжи далее в материале

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